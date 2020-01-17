مسؤول صيني: اتفاق "المرحلة 1" التجاري يعزز العلاقات مع أمريكا

قال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، اليوم الجمعة، إن اتفاق "المرحلة 1" أوجد بيئة إيجابية لمستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب "رويترز"، أضاف المسؤول الصيني أن "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كانت دوما قاعدة التوازن ومحرك الدفع لمجمل العلاقات الثنائية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الصين في البيت الأبيض في الـ15 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأشار ترامب إلى أنه لا يتوقع أن تكون هناك مرحلة ثالثة في اتفاق التجارة مع الصين، وأن كل الرسوم الجمركية سترفع حال الانتهاء من المرحلة 2.

وتابع الرئيس الأمريكي أن "الصين والولايات المتحدة ستبدآن قريبا جدا التفاوض بشأن المرحلة 2"، مشيرا إلى أن اتفاق التجارة يتضمن آلية كاملة للإنفاذ.

وبدوره، أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الامريكي دونالد ترامب في رسالة، أن اتفاق التجارة يظهر أن الصين وأمريكا يمكنهما حل خلافاتهما وإيجاد حلول على أساس الحوار.

وأضاف أنه "يأمل بأن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية بطريقة عادلة، مضيفاً أنه "يجب على الجانبين تنفيذ اتفاق التجارة لتحقيق تقدم أكبر في التعاون الثنائي".

وبموجب اتفاق التجارة، ستخفض واشنطن بعض الرسوم الجمركية على واردات من الصين في مقابل زيادة بحوالي 20 مليار دولار في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والمصنعة والطاقة الأمريكية على مدار العامين القادمين.

وبينما أشاد مسؤولون أمريكيون بالاتفاق، فإن مسؤولين صينيين كانوا أكثر حذرا، مؤكدين أن النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم لم يتم تسويته بشكل كامل.