مسؤول أمريكي: تهديدات إيران ستزيد من عزلتها

قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران برايان هوك، اليوم الجمعة، إن التهديدات التي تطلقها طهران ستؤدي فقط إلى عزلتها بدرجة أكبر، وذلك بعدما قال الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي إن بلاده قد تنقل المعركة خارج حدودها.

وأضاف هوك للصحفيين في إفادة، أن الولايات المتحدة فرضت أيضا عقوبات على قيادي بالحرس الثوري الإيراني برتبة برجادير جنرال في أحدث خطوة من بلاده ضد إيران، وفقا لـ "رويترز".

وفي أول خطبة جمعة يدلي بها منذ ثماني سنوات، قال خامنئي لآلاف الإيرانيين الذين كانوا يهتفون "الموت لأمريكا" إن الدول الأوروبية "لا يمكن الوثوق بها" فيما يتعلق بالأزمة مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، إحدى وحدات الحرس الثوري المسؤولة عن عمليات إيران في الخارج، في ضربة جوية بطائرة مسيرة في الثالث من يناير/ كانون الثاني.

وردت إيران بضربات صاروخية على أهداف أمريكية في العراق في الثامن من يناير/ كانون الثاني، أسفرت عن وقوع إصابات لكن دون سقوط قتلى من القوات الأمريكية، كما أفادت المصادر الأمريكية.

وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على إيران، يوم الجمعة، انتقاما من هجومها الصاروخي على قوات أمريكية في العراق الأسبوع الماضي، وتوعدت بتشديد القيود الاقتصادية إذا واصلت طهران القيام بأعمال "إرهابية" أو سعت إلى قنبلة نووية.