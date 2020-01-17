بأحضان وقبلات... أوباما يحتفل بعيد ميلاد زوجته ويصفها بالنجمة

احتفل الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، بعيد ميلاد زوجته، ميشيل أوباما، الـ56، بطريقة مختلفة ومميزة، والذي يوافق اليوم الجمعة.

وشارك أوباما عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، جلسة تصوير جديدة تجمعه بزوجته، تضم أحضانا وقبلات بينهما، ووجه معها رسالة رومانسية هي: "في كل مشهد أنت نجمتي، عيد ميلاد سعيد حبيبتي".

In every scene, you are my star, @MichelleObama! Happy birthday, baby! pic.twitter.com/hgMBhHasBj — Barack Obama (@BarackObama) January 17, 2020

​وتحتفل ميشيل أوباما بعيد ميلادها الـ56، بعد مرور شهر واحد على حصولها على لقب "أكثر امرأة تحظى بإعجاب" في العالم، للعام الثاني على التوالي، في استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب".

وتستعد ميشيل أوباما لحضور حفل "غرامي" الموسيقي، بعد نيلها ترشيحا للفوز بإحدى جوائزه في فئة "أفضل كلمة"، عن نسختها المسموعة من سيرتها الذاتية "Becoming".

وتسرد ميشيل أوباما في مذكراتها، التي طرحتها في عام 2018، قصة حياتها، ونشأتها في ساوث سايد بشيكاغو، وصولا إلى سنوات عملها في البيت الأبيض كأم لطفلتين وأول سيدة أمريكية أولى من أصل أفريقي.

ويأتي نشر المذكرات وفاء بجزء من اتفاق توصلت إليه دار النشر "بنغوين راندوم هاوس" معها ومع زوجها الرئيس السابق، باراك أوباما، بعد أن ترك منصبه، والذي بموجبه يصدر كل من الزوجين كتابا واحدا نظير مبلغ يزيد عن 60 مليون دولار حسبما أشارت تقارير.

ويتألف الكتاب من 426 صفحة وترجم إلى 24 لغة، كما شغل المركز الأول من حيث الطلبات على موقع "أمازون".