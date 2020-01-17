زيلينسكي يمنح رئيس الوزراء الأوكراني "فرصة ثانية" بعد فضيحة التسريب الصوتي

رفض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استقالة رئيس الوزراء، أليكسي غونتشاروك، قائلًا إنه قرر منحه فرصة ثانية، وأن الوقت غير مناسب لزعزعة الاستقرار السياسي في البلاد.

كييف- سبوتنيك. أخبر زيلينسكي، رئيس وزرائه الذي تقدم باستقالته صباح الجمعة، بعد تسريبات صوتية انتقد فيها السياسة الاقتصادية لرئيس البلاد، بقرار الفرصة الثانية في لقاء، مطالبًا إياه بالعثور على نقاط الضعف في حكومته واستبدالها.

وقال زيلينسكي موجهًا حديثه إلى غونتشاروك، في مقطع فيديو نشره مكتب الرئاسة: "تلقيت رسالة الاستقالة منك بشأن الخلافات أو الفضيحة الأخيرة، وقررت منحك وحكومتك فرصة أخرى إذا كان بإمكانك حل بعض المشكلات التي تقلق شعبنا".

وتزايدت الشكوك بشأن استمرار غونتشاروك في منصبه هذا الأسبوع، بعد انتشار مقطع صوتي لرجل يتحدث عن افتقار زيلينسكي للمعرفة اللازمة بالاقتصاد.

وبحسب وكالة "رويترز" تبين أن هذا الحوار كان بين رئيس الوزراء الأوكراني ووزير المالية ورئيس البنك الوطني في ديسمبر/ كانون الأول.