ولاية أمريكية تحصل على الكهرباء بنسبة 100 % من الطاقة المتجددة

وقعت جينا ريموندو حاكمة رود أيلاند أمرا تنفيذيا، اليوم الجمعة، يهدف إلى جعل مصادر الطاقة المتجددة تقدم كل الكهرباء في تلك الولاية الأمريكية بحلول 2030.

وبحسب "رويترز"، تنضم رود أيلاند إلى بضع ولايات أمريكية أخرى حددت هدفا للطاقة النظيفة عند مئة في المئة، بما في ذلك هاواي وكاليفورنيا ونيو مكسيكو ومين ونيويورك وواشنطن وفرجينيا، وفقا لمنظمة (إنفيرومنت أمريكا) وهى جماعة بيئية تحث البلاد على إنتاج كل الكهرباء من مصادر للطاقة النظيفة والمتجددة.

ومن المتوقع أن يتخطى طلب المستهلكين الأمريكيين على الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية والكهرباء المولدة من المساقط المائية، الفحم والطاقة النووية لتصبح ثاني أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة في 2021.

ومن المتوقع أن يبقى الغاز الطبيعي الوقود الرئيسي لمحطات الكهرباء في أمريكا لسنوات كثيرة بعد أن تخطى الفحم في 2016. لكن من المنتظر أن تتراجع حصة الغاز من 38 بالمئة في مزيج توليد الكهرباء في 2020 إلى 37 بالمئة في 2021 مع تزايد حصة المصادر المتجددة.

ووفقا لتوقعات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن المصادر المتجددة سترتفع من 19 بالمئة في 2020 إلى 22 بالمئة في 2021.