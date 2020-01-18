"إس-400" ليس عائقا... تركيا تصنع "إف-35"

اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تستطيع إقصاء تركيا من برنامج مقاتلات "إف-35"، على الأقل في الوقت الحالي.

وقالت مجلة "ديفينس ون" إن تركيا ستواصل إنتاج معدات لهذه المقاتلة، على الأقل حتى نهاية العام، على الرغم من أن الولايات المتحدة رفضت توريد مقاتلات "إف-35" لها بسبب إقدام أنقرة على استيراد منظومات الدفاع الجوي "إس-400" من روسيا.

ووعدت الولايات المتحدة بإيجاد البديل عما تصنعه تركيا من أجل مقاتلة "إف-35" في وقت سريع، ولكن كل الدلائل تشير إلى أن تحقيق هذا الوعد أمر صعب.

وتصنع تركيا مواد تدخل في صناعة هيكل طائرة "إف-35" ومجموعة العجلات. كما كانت تركيا تستعد لصنع أسلحة لمقاتلات "إف-35" الخاصة بها.

وتم إعداد 4 مقاتلات للتسليم إلى تركيا وهي موجودة في قاعدة لوك الجوية في ولاية اريزونا.

وتشير التقديرات إلى أن استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات "إف-35" سيكلف الولايات المتحدة 500 – 600 مليون دولار.