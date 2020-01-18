"إس-400" ليس عائقا... تركيا تصنع "إف-35"

وقالت مجلة "ديفينس ون" إن تركيا ستواصل إنتاج معدات لهذه المقاتلة، على الأقل حتى نهاية العام، على الرغم من أن الولايات المتحدة رفضت توريد مقاتلات "إف-35" لها بسبب إقدام أنقرة على استيراد منظومات الدفاع الجوي "إس-400" من روسيا.
ووعدت الولايات المتحدة بإيجاد البديل عما تصنعه تركيا من أجل مقاتلة "إف-35" في وقت سريع، ولكن كل الدلائل تشير إلى أن تحقيق هذا الوعد أمر صعب.
وتصنع تركيا مواد تدخل في صناعة هيكل طائرة "إف-35" ومجموعة العجلات. كما كانت تركيا تستعد لصنع أسلحة لمقاتلات "إف-35" الخاصة بها.
وتم إعداد 4 مقاتلات للتسليم إلى تركيا وهي موجودة في قاعدة لوك الجوية في ولاية اريزونا.
وتشير التقديرات إلى أن استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات "إف-35" سيكلف الولايات المتحدة 500 – 600 مليون دولار.
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