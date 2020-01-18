مشكلة جديدة في طائرة "بوينغ 737" تعرقل جهود الشركة

أعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية عن اكتشافها مشاكل جديدة في برمجة طائرات "737 ماكس" الأمر الذي من الممكن بأن يعرقل جهود الشركة في تجديد رخصة الطائرة.

الشركة الأمريكية أعلنت عن مشاكل جديدة تتعلق بنظام التشغيل لشاشات معينة في الطائرات ذات المحركين.

وقال المتحدث باسم الشركة بأن إحدى الشاشات لم تعمل بسبب عطل في برنامج التشغيل، وتابع "نقوم بتحديثات ضرورية والعمل مع إدارة الطيران الاتحادية، بشأن تسليم التغيير وإبلاغ العملاء والموردين".

مشيرا إلى أن أهم أولويات الشركة هو ضمان سلامة هذه الطائرة والالتزام بالمتطلبات التنظيمية قبل عودتها للخدمة، بحسب مانشرت صحيفة "الشرق الأوسط".

في الوقت الذي تتابع فيه إدارة الطيران الإتحادية عملية تجديد هذا النوع من الطائرات.

يذكر أن شركة "بوينغ" أعلنت في بيان نشرته العام الماضي، أنها ستعلق اعتبارا من يناير/كانون ثاني 2020، إنتاج طائرات "737 ماكس" بسبب إرجاء منح شهادة المطابقة للطائرة إلى عام 2020.