رئيس وزراء أوكرانيا يتراجع عن الاستقالة

علق رئيس وزراء أوكرانيا، أليكسي غونتشاروك، على رفض رئيس الجمهورية، فلاديمير زيلينسكي، طلبه.

وكان غونتشاروك قد قدم استقالته من منصبه كرئيس للحكومة، ولكن رئيس الجمهورية لم يقبل طلب هذه الاستقالة.

وأعلن غونتشاروك عبر موقع "فيسبوك"، تعقيبا على عدم قبول طلب استقالته: "إدراكا منا لمسؤولياتنا يبدي فريقنا الاستعداد للعمل على تحقيق جميع المهام المطروحة".

ويرأس غونتشاروك الحكومة الأوكرانية منذ 29 أغسطس/آب 2019. وقبل أيام كشفت تسريبات أن غونتشاروك قال خلال اجتماعه مع أعضاء حكومته في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن زيلينسكي (رئيس الجمهورية) يفهم العمليات الاقتصادية فهما مبسطا، واعترف إبان ذلك بأنه (غونتشاروك) لا يفهم شيئا في الاقتصاد.

وشغل غونتشاروك منصب نائب رئيس مكتب رئيس الجمهورية قبل تعيينه رئيسا للوزراء.