حتى الأبقار فرحت... شاهد كيف استقبل الأستراليون هطول المطر

سادت مظاهر الاحتفال والفرح في أجزاء من ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا الأستراليتين، يومي الخميس والجمعة، بهطول الأمطار.

وهطل ما يصل إلى 100 ملم من الأمطار على الولايتين، بعد انقطاع استمر لشهور طويلة.

شهدت منطقة بروكين هيل غربي البلاد، واقعة طريفة حيث ندر أحد مزارعي المنطقة ويدعى، نيك أندروز، بحلاقة لحيته في حال رؤيته لإنش من المطر، وبعد مرور نحو عامين جاءت اللحظة ليفي بوعده.

Nick Andrews from Farmcote Station, 30km southeast of #BrokenHill shaves after 21 months of #beard growth. Nick pledged to grow his beard until an inch of #rain fell, 36mm fell yesterday afternoon, which is more than the last three years combined #farwestnsw #beardnomore pic.twitter.com/evuKs7WE4O — Sarah McConnell (@SarahJMcConnell) January 15, 2020

إلا أن فرحة هطول الأمطار لم تقتصر على سكان المنطقتين فحسب، بل وصلت للحيوانات أيضا، حيث تم تداول مقطع جرى تصويره في بلدة سكون الواقعة في القسم الشمالي من منطقة هانتر، لقطيع من الأبقار وهي تقفز فرحا بهطول المطر، بعد أن عانة من موجة جفاف غير مسبوقة.

These guys are happy - 6 month old calves feeling #rain for the first time @ABCRural pic.twitter.com/95JoCJJvMk — Eliza Goetze (@elizagoetze) January 16, 2020

من جهتها أكدت دائرة إطفاء حرائق المناطق الريفية من نيو ساوث ويلز، أن بعض المطر هطل على أغلب مناطق الحرائق، لكنها لم تكن كافية لإخمادها، رغم أنها ستساعد على احتوائها.

ففي يوم الجمعة، كان ثمة 30 حريقا خارجا عن السيطرة في نيو ساوث ويلز، و82 حريقا لا يزال مشتعلا.