الاتحاد الأوروبي يقلص مساعداته لتركيا على خلفية تصرفاتها بالمنطقة

أشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن الاتحاد الأوروبي قلص مساعدات الانضمام المخصصة لتركيا في هذا العام بشكل كبير، بسبب الخلاف معها حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط وغيرها من المواضيع.

وكشفت صحف مجموعة (فونكه) الإعلامية الألمانية استنادا إلى خطاب بعث به مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى البرلمان الأوروبي، يفيد بتقليص الاتحاد لمساعداته لأنقرة.

ووفقا للمصدر، فإن بوريل برر التقليص الجديد للمساعدات المخصصة لتركيا بأعمال التنقيب غير المصرح بها حسب تعبيره، والتي تقوم بها تركيا قبالة سواحل قبرص العضو في التكتل بالإضافة إلى العملية العسكرية التركية التي بدأت في شمال سوريا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأوضحت صحف (فونكه) أن خطاب بوريل كشف أن الاتحاد الأوروبي قرر تقليص أموال المساعدات لأنقرة مجدداً بحيث سيبلغ نسبة المساعدات المشطوبة للعام الحالي 75 بالمئة.

وأضاف أن تقليص المساعدات على أنقرة لا يشمل المدفوعات الأوروبية لتركيا في إطاراتفاقية اللاجئين.

ونُقِلَ عن المفوضية الأوروبية تصريحات أفادت بأن تركيا ستحصل هذا العام على 168 مليون يورو فقط من أموال البرنامج المخصص للتقارب مع الاتحاد الأوروبي، وسيتم تخصيص 150 مليون يورو من هذا المبلغ لمجال الديمقراطية وسيادة القانون و18 مليون يورو لبرنامج تطوير الريف.