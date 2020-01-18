خلال حضور ماكرون وزوجته عرضا… محتجون يحاولون اقتحام مسرح في باريس

حاول محتجون معارضون لتعديلات تقترحها الحكومة الفرنسية على نظام أجور التقاعد، اقتحام مسرح في باريس، كان الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته، يحضران عرضا فيه.

وبحسب وكالة "رويترز"، مساء اليوم، السبت، تجمع حشد خارج مسرح (دي بوفيه دو نور) مساء أمس الجمعة، بعد وصول الرئيس الفرنسي وزوجته لمشاهدة عرض مسرحية لاموش (الذبابة).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين، وهم يطالبون ماكرون بالاستقالة ويحاولون اقتحام المكان.

وقال مصدر قريب من ماكرون "كانت هناك محاولة لاقتحام المسرح لكن الرئيس وزوجته تمكنا من البقاء إلى نهاية العرض، وغادرا المكان بالسيارة نحو الساعة العاشرة مساء بمرافقة الشرطة".

وكان محتجو "السترات الصفراء" قد استهدفوا ماكرون في السابق خلال حملتهم التي استمرت عاما ضد زيادة أعباء المعيشة، والتي اتهموه خلالها بأنه متعجرف ولا يشعر بمعاناة الناس.