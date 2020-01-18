روحاني: علاقات إيران مع باکستان أفضل من أي وقت مضی

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، إن العلاقات الثنائیة بين بلاده وباکستان طیبة للغایة وأفضل من أي وقت مضی.

وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية أن روحاني أعرب، أمام أهالی ریف کلانی المتضرر بالسیول، عن ارتیاحه لحضوره بین الأهالی، قائلا: "أنتم حراس الحدود الایرانیة الأعزاء في الحدود مع باکستان والیوم تواجهون مشاکل بسبب السیول".

أشار الرئیس إلی حدود محافظة سیستان وبلوشستان المشترکة مع باکستان، مضيفا "علاقاتنا الثنائیة مع باکستان طیبة للغایة وأفضل من أي وقت مضی ویجب أن تبقی هذه الحدود حدود الصداقة والتودد والتجارة و من أجل ذلك نؤکد علی تنشیط الأسواق الحدودیة".