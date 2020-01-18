فيديو لروحاني يغادر الصلاة مسرعا من خلف خامنئي يثير الجدل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الإيراني حسن روحاني وهو يصلي خلف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وتعتبر صلاة الجمعة التي أمّها المرشد الأعلى بإيران في العاصمة طهران هلي الأولى له منذ 8 سنوات.

ويظهر روحاني في مقطع الفيديو المتداول وهو يغادر الصلاة مسرعاً، الأمر الذي أثار تكهنات.

وتحدث خامنئي باللغة العربية خلال خطبة الجمعة التي تناول فيها العلاقات بين العراق وإيران، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد مظاهرات ضد أمريكا وضد الحكومة الإيراني.

وقال قائد الثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، في الخطبة إن "الرد الصاروخي الإيراني على قاعدة "عين الأسد" قد كسرت شوكة أمريكا، وهو أحد أيام الله".

وتابع: "الصفعة التي وجهت لأمريكا من الحرس الثوري كانت ضربة لهيبة الاستكبار الأمريكي ولهيبة الولايات المتحدة بشكل مباشر".

وأضاف: "أمريكا تلقت الصفعات في سوريا ولبنان على أيدي رجال المقاومة ولكن هذه الصفعة كانت أكبر لأنها وجهت إلى أمريكا بشكل مباشر".

كما ذكر قائد الثورة أن "هناك سعي حثيث للامبراطورية الصهيوأمريكية في محاولات لجعل اسم سليماني إرهابيا، ولكن هذه الإمبراطورية فشلت وأحرق العلم الأمريكي في الساحات".

وأضاف: "سليماني كان من أقوى القادة في مكافحة الإرهاب والوقوف أمام الجماعات الإرهابية في المنطقة"، مشيرا إلى أنه "في السابق كان الكيان الصهيوني يقوم بهذه الأعمال الإرهابية ولكن الآن الأمريكيون هم من في الواجهة".

بلند شدن بی ادبانه و بی جای روحانی و ترک صفوف نماز ، آدم را به یاد نامه بدون سلام و والسلام هاشمی رفسنجانی می اندازد و هدف مشترک هر دوی آنها هم اهانت به جایگاه رهبری و ولایت فقیه بوده است. روحانی با این اعمال بچگانه خود خوراک حداقل یک هفته ضد انقلاب و استکبار را فراهم ساخت . pic.twitter.com/D0bwI5t4IQ — Tahamtany.Kh🇮🇷🚩 (@KhTahamtany) January 17, 2020

وتابع: "أمريكا كشفت عن طبيعتها الإرهابية بقتل سليماني"، ولكنه في الوقت نفسه قال إن "فيلق القدس مقاتلون بلا حدود وملايين في إيران وآلاف في العراق أحزنهم موت سليماني".

وأضاف خامنئي: "يجب النظر إلى فيلق القدس على أنه منظمة إنسانية لها قيم إنسانية، والحرس الثوري الإيراني يحمي أمن إيران".