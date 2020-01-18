بومبيو: جددت للرئيس العراقي التأكيد على أهمية دور التحالف الدولي ضد داعش

قالت الولايات المتحدة، اليوم السبت، إنها جددت التأكيد للجانب العراقي على أهمية دور التحالف الدولي الذي تقوده لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك على خلفية مطالبة الجانب العراقي بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد جراء الغارات الأميركية في العراق في الأسابيع الماضية.

وعبر حسابه على (تويتر)، غرد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، "تحدثت أنا والرئيس [العراقي برهم] صالح، مجددا اليوم حول الدور الهام والدائم لدور التحالف في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية".

Iraqi President Salih and I spoke again today about the important and enduring role of the Global @Coalition in the fight against ISIS. Our commitment to de-escalation stands firm. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 18, 2020

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، قتلت الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية قرب مطار بغداد.

وردت إيران، بعدها بـ 5 أيام، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنودا أمريكيين، شمالي وغربي العراق.

وأثارت المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية، غضبا شعبيا وحكوميا واسعا في العراق، وسط مخاوف من تحول البلاد إلى ساحة نزاع مفتوحة بين واشنطن وطهران، وعلى خلفية الصراع، قررت بغداد إخراج القوات الأجنبية من البلاد، لكن واشنطن ترفض ذلك، وهدد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على بغداد.