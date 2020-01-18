ملكة بريطانيا تعلن رسميا حرمان هاري وميغان من الألقاب الملكية والدعم المادي

أعلن قصر باكنغهام، اليوم السبت، ان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لن يكونا عاملين في العائلة المالكة لبريطانيا، ولن يستخدما ألقاب "صاحب السمو الملكي".

وقال القصر في بيان له، إن هاري وميغان لن يتلقا أموالا عامة بعد الآن، وسيدفعان الأموال التي تنفق على تجديد كوخهما، بحسب وكالة رويترز.

وأوضح أن الزوجان سيدفعان ما يقرب من 2.4 مليون جنيه إسترليني (3.1 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب التي تم إنفاقها في تجديد كوخهما بالقرب من قلعة وندسور.

وأضافت الملكة اليزابيث في البيان: "هاري وميغان وابنهما أرتشي سيظلون دائما أعضاء محبوبين في عائلتي".

ولفت قصر باكنغهام في البيان، أن التأثيرات الجديدة على الأمير هاري وميغان ماركل سيتم بدء العمل بها من خريف 2020.

وأعربت الملكة إليزابيث عن سعادتها من توصلها من حفيدها الأمير هاري وزوجته إلى طريق بنّاء وداعم إلى الأمام.

وأضافت أنها فخورة للغاية من كيف أن ميغان ماركل أصبحت عضوا في العائلة المالكة خلال فترة وجيزة للغاية.

واعترفت الملكة إليزابيث بالتحديات التي واجهت حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل خلال العامين الماضيين، والتركيز الشديد على حياتهما، وقالت إنها تدعم رغبتهما في الحصول على المزيد من الاستقلالية.