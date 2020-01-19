زلزال بقوة 5 درجات يضرب اليونان

وقال على موقعه إن مركز الصدمات يقع على عمق 5 كيلومترات وعلى مسافة حوالي 100 كم شرق مدينة باتراس، حيث يعيش حوالي 164 ألف شخص.
في الوقت الحالي، لم يتم الإبلاغ عن معلومات حول عواقب الكارثة أو الضحايا.
في وقت سابق، في 11 يناير/كانون الثاني ، في ضواحي اسطنبول، وقع زلزال بقوة 4.7 درجة. أثار الحادث حالة من الذعر في المدينة.
Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.0 in Greece 40 min ago pic.twitter.com/3ZDD5fpvBc
— EMSC (@LastQuake) January 19, 2020
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