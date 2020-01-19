زلزال بقوة 5 درجات يضرب اليونان

أعلن المركز المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل اليوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني عن وقوع زلزال بلغت قوته 5.0 قبالة الساحل الشرقي لليونان.

وقال على موقعه إن مركز الصدمات يقع على عمق 5 كيلومترات وعلى مسافة حوالي 100 كم شرق مدينة باتراس، حيث يعيش حوالي 164 ألف شخص.

في الوقت الحالي، لم يتم الإبلاغ عن معلومات حول عواقب الكارثة أو الضحايا.

في وقت سابق، في 11 يناير/كانون الثاني ، في ضواحي اسطنبول، وقع زلزال بقوة 4.7 درجة. أثار الحادث حالة من الذعر في المدينة.