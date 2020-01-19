إيران ترسل قمرين صناعيين إلى القاعدة الفضائية استعدادا لإطلاقهما

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أنها تستعد لإطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، أن القمرين الصناعيين "ظفر 1" و"ظفر 2" سيرسلان اليوم إلى القاعدة الفضائية من أجل إطلاقهما إلى الفضاء قريبا.

صبح برفی شما بخیر!

با تلاش دانشمندان جوان ایرانی، «ماهواره‌های ظفر ۱و۲» که تستهای موفق خود را پشت سر گذاشته‌اند، امروز راهی پایگاه فضایی می‌شوند تا به زودی فرآیند قرار گرفتن آنها در مدار طی شود

این «ماهواره»‌ و «ماهواره‌بر» هر دو یک گام تحقیقاتی مهمند

به امید موفقیت#آینده_روشن✨ https://t.co/jKSeIzlnCo — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) January 19, 2020

​وأشار الوزير آذري جهرمي، في تغريدة له، اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أنه "بجهود العلماء الشباب الإيرانيين، سيتم اليوم إرسال القمرين الصناعيين "ظفر 1" و"ظفر2" اللذين اجتازا مراحل اختباراتهما بنجاح، إلى القاعدة الفضائية لانجاز عملية اطلاقهما ووضعهما في المدار حول الأرض قريبا".

ويعتبر القمر الصناعي "ظفر" وهو صناعة وطنية تماما وتم بجهود الخبراء الإيرانيين، كسر الإنتاج الحصري لمحرك وقوده الذي كان تحت تصرف أمريكا من قبل.