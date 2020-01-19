أسباب نفسية وراء ظاهرة خطيرة تجتاح الجيش الإسرائيلي

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، الأحد، أن هناك ارتفاعا في معدلات الإعفاء من التجنيد الإجباري للجيش الإسرائيلي، في أوساط الشبان الإسرائيليين، وذلك لأسباب نفسية

وأفادت الصحيفة العبرية أن ثلث المتقدمين للجيش الإسرائيلي سيتم اعفائهم من الخدمة العسكرية الإجبارية هذه السنة، لأسباب نفسية، وبأن 32.9% من نسبة الشبان الذكور المرشحين للتجنيد للخدمة بالجيش للعام 2020، سيتم إعفاؤهم من الخدمة بالجيش الإسرائيلي.

وأوردت الصحيفة أن هذه النسبة المتقدمة للتجنيد في الجيش الإسرائيلي تمثل ظاهرة مقلقة جدا، وبأنه على السلطان البحث عن حلول ناجعة لتفاديها في السنوات المقبلة، خاصة وأن هناك عجزا بنسبة 44.3% في نسبة الإناث الإسرائيليات المرشحات للتجنيد، بهذه السنة.

وأضافت الصحيفة العبرية بأن قائد قسم القوى البشرية بالجيش، الجنرال موتي ألموز، أرسل قبل أسبوعين رسالة إلى ضباط الصحة النفسية بالجيش، وطلب منهم تخفيف منح الإعفاءات لأسباب نفسية، مؤكدة على لسان مصادر بقسم القوى البشرية بالجيش الإسرائيلي، أن ارتفاع معدلات حصول الشبان على الإعفاءات من التجنيد، يعود لسبب تدني إقبالهم على أداء الخدمة العسكرية.