إيران تنفي اعتزامها إرسال الصندوق الأسد للطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أنها تسعى لفحص الصناديق السوداء للطائرة الأوكرانية، التي أسقطتها قوات الحرس الثوري بالخطأ هذا الشهر.

ونفت إيران تقريرا سابقا أفاد بأن طهران قرر إرسال الصناديق السوداء للطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة "إرنا" عن حسن رضائيي فر، المسؤول عن التحقيق في الحوادث الجوية في إيران، القول "نحاول فحص الصناديق السوداء هنا في إيران. وإلا، فإن خياراتنا هي أوكرانيا وفرنسا، لكن لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن لإرسالهما إلى دولة أخرى".

وكانت منظمة الطيران الإيرانية قد أعلنت، أمس السبت، أن الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، والتي أسقطها الحرس الثوري الإيراني عن طريق الخطأ، سوف يتم تسليمه إلى كييف ‏لتحليل معلوماته.

وقال مدير قسم الكوارث في منظمة الطيران الإيرانية، حسن رضائیي فر، في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، "سوف يتم تحويل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى الجانب الأوكراني ‏لتحليل معلوماته".

وأوضح رضاییي "عقد أكثر من اجتماع مع المحققين الأوكرانيين في طهران، وقد توصلنا إلى أنه لا يمكن تحليل الصندوق الأسود في إيران، لذلك سوف يتم تحويل الصندوق إلى الجانب الأوكراني لتحليله".

وتابع "سيتم الاستفادة من الخبرات الفرنسية والكندية والأوكرانية لتحليل الصندوق الأسود في كييف".

وأشار إلى أنه "إذا لم يستطع الخبراء الفرنسيون والأوكرانيون والكنديون تحليل الصندوق في كييف، سيتم بعد ذلك تحويله إلى فرنسا لتحليله".