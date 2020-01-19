عاصفة ثلجية تغطي السيارات في كندا... صور

حلت عاصفة ثلجية قوية في جزيرة "نيوفنلاند" الكندية، أدت إلى هطول الثلوج بشكل كثيف جداً وصل ارتفاعه لعدة أمتار.

وأظهرت صور تم نشرها من أحد رواد موقع "فيسبوك" للتواصل الإجتماعي، أن الثلوج غمرت السيارات وأبواب المنازل، وبسماكة وصلت لأمتار فوق الأسطح وعلى الطرقات.

يذكر أن نيوفنلاند، هي جزيرة كندية تقع بالقرب من الساحل الشرقي لكندا، وهي تشكل مع منطقة لابرادور في البر الكندي ما يعرف بمقاطعة نيوفندلاند ولابرادور، إحدى مقاطعات كندا.