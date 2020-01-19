اليابان: التحالف مع أمريكا مهم لحماية السلام في العالم

قال رئيس وزراء اليابان ، شينزو آبي، اليوم الأحد، إن التحالف مع الولايات المتحدة دعامة راسخة لحماية السلام في العالم.

وبحسب موقع بوابة "الأهرام"، كان آبي يتحدث في حدث، بمناسبة الذكرى الـ60 للاتفاقية في طوكيو اليوم، ووصف الاتفاقية بأنها دعامة راسخة لحماية السلام وتحقيق الرخاء.

كما تعهد رئيس الوزراء الياباني بتعزيز التحالف بين الجانبين في الفضاء الخارجي والفضاء الإلكتروني.

وأضاف آبي أن "الاتفاقية يتعين أن تبقى خلال السنوات الـ100 المقبلة".

وفي السياق، قال قائد القوات الأمريكية في اليابان، الليفتنانت جنرال، كيفين شنايدر إن "أهمية التحالف تزداد يوميا، حيث إن البيئة الأمنية في المنطقة تتطور سريعا".

يذكر أنه في 19 يناير/كانون الثاني 1960، تم التوقيع على "معاهدة التعاون المتبادل والأمن" الموقعة من قبل رئيس وزراء اليابان الأسبق، نوبوسوكي كيشي، جد آبي والرئيس الأمريكي الأسبق، دوايت أيزنهاور.

وتلزم الاتفاقية الولايات المتحدة بحماية اليابان، بينما تسمح للجيش الأمريكي بأن يكون لديه قواعد في اليابان.