اعتقال 185 من المطالبين بمكافحة تغير المناخ في بروكسل

اعتقلت الشرطة 185 محتجا في وسط بروكسل بعدما نظمت جماعة (إكستنكشن ريبيليون) مظاهرات في معرض للسيارات احتجاجا على دور ذلك القطاع في زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تتسبب في تغير المناخ.

ويأتي الاحتجاج بحسب ما أفادت "رويترز" بعد أيام من كشف المفوضية الأوروبية عن أفكار حول كيفية تمويل مشروعها الرائد المسمى "جرين ديل" الذي يهدف إلى تحويل دول الاتحاد الأوروبي لمنطقة خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050 وهو هدف سيتحقق جزئيا من خلال تغييرات جذرية في قطاع صناعة السيارات.

وقال كريستوف ميرهانز، وهو متحدث سابق باسم (إكستنكشن ريبيليون) وعضو فيها حاليا، إن الجماعة استهدفت قطاع السيارات لأنه أطلق "الكثير من الأكاذيب من أجل بيع مزيد من السيارات".

وهتف متظاهر غطى وجهه بطلاء أسود خلال الاحتجاج أمس السبت قائلا "شل تقتل" في إشارة لشركة النفط العملاقة رويال داتش شل قبل أن يرقد أمام موقع الشركة في المعرض مع تجمع محتجين آخرين وهم يرتدون أقنعة عليها شعار الشركة.

واقتادت الشرطة المحتجين بعيدا عن الموقع ومنع رجال أمن المعرض الدخول إلى المنطقة لفترة وجيزة، كما رقد محتجون بعد ذلك على الأرض في محاكاة للموت أمام مدخل المعرض واعتقلتهم الشرطة أيضا دون مقاومة.

وقال منظمو معرض السيارات في بيان إنهم يتوقعون حضور 500 ألف زائر للمعرض الذي يستمر عشرة أيام وهو الأكبر من نوعه في البلاد.