مساعد وزير خارجية إيران: قريبا نشهد تحسنا بعلاقاتنا مع السعودية والدول العربية

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون البرلمانية، أمير عبد اللهيان، إن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في العلاقات الإيرانية مع السعودية والدول العربية.

طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، تناول تداعيات اغتيال الولايات المتحدة للقائد السابق بالحرس الثوري، قاسم سليماني، "نتوقع أن تشهد العلاقات السعودية الإيرانية، والإيرانية العربية تحسنا أكثر في الفترة القريبة القادمة".

من جانبه، قال عراقجي إن "الدول العربية سوف تعيد النظر بوضعها الأمني وعلاقاتها الخارجية بعد الذي شهدته المنطقة في الفترة الأخيرة".

كما أكد عراقجي، على عمق وقوة العلاقات التي تربط بين بلاده وروسيا، لافتا إلى وجود تشاور مستمر بينهما بشأن قضايا المنطقة وبخاصة الملف السوري"لدينا علاقات قريبة وتعاون قوي ومشاورات مستمرة مع روسيا حول ملفات المنطقة، لاسيما في سوريا والعديد من المناطق الأخرى"، مضيفا أن "روسيا قوة كبيرة على مستوى العالم".

وتابع عراقجي "روسيا توجهت في الفترة الأخيرة إلى منطقة شرق آسيا، كما أنها تسعى لعلاقة استراتيجية وقوية مع إيران في الشرق الأوسط أيضا".