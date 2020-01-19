إسرائيل... انفجار بالون مفخخ فوق منزل بمستوطنة في غلاف غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن بالونا مفخخا أطلق من قطاع غزة انفجر فوق أحد المنازل، في مستوطنة "سديروت" دون أن يسبب إصابات.

وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية، فإن سكان سديروت أبلغوا الشرطة عن سماع دوي انفجار بأحد الشوارع.

وأضافت القناة، "على الفور تحركت قوات من الشرطة والأمن إلى الحي الذي صدر منه صوات الانفجار".

وأوضحت أن "جسما يحمل مواد متفجرة موصولة ببالونات أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، انفجر فوق أحد المنازل دون أن يتسبب ذلك بإصابات".

وفي السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، ظهر اليوم، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي لم يعرف، حتى الآن، كيف يتعاطى مع بالونات الهيليوم الطائرة، أو البالونات الطائرة، التي تنطلق من قطاع غزة، خاصة تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأفادت الهيئة بأن "هذا الفشل كان سببا في هجوم الجيش الإسرائيلي، قبل أيام، على قطاع غزة، بهدف وقف إطلاق هذه البالونات".

والجمعة الماضية، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن بالونات متفجرة - لم تذكر عددها ـ سقطت في مستوطنة أشدود، شمال قطاع غزة، دون وقوع أي إصابات، مؤكدة أن بالونات هيليوم طائرة متفجرة سقطت على شاطئ أشدود، وأن الشرطة الإسرائيلية هرعت إلى المكان، وأغلقته، محذرة من الاقتراب إلى المنطقة التي سقطت فيها البالونات.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، الخميس الماضي، بسقوط مجموعة من البالونات المتفجرة في مستوطنة أشكول، التابعة لمستوطنات غلاف قطاع غزة.

فيما قالت القناة العبرية الـ"13"، إنها المرة الرابعة التي تسقط فيها مثل هذه البالونات.

وسبق أن كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، النقاب عن قيام الجيش الإسرائيلي، بالتوجه إلى شركات تكنولوجية إسرائيلية وأجنبية لإيجاد حلول لظاهرة البالونات الحارقة، التي يتم إطلاقها من قطاع غزة.