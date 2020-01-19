ميركل للسراج: نسعى لموقف دولي موحد بشأن ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الأحد في برلين مع مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنغيلا ميركل.

وتم اللقاء بحضور وزير الخارجية محمد سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا وعدد من المسؤولين في الحكومة الألمانية، وتناولت المحادثات مؤتمر برلين الذي سيعقد اليوم، ورؤية البلدين لمخرجاته.

وعبرت المستشارة الألمانية حسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك" في بداية اللقاء عن ترحيبها بالسراج، وأكدت على سعي ألمانيا للخروج من مؤتمر برلين بموقف دولي موحد، يقر وقفا دائما لإطلاق النار، ويوقف تدفق الأسلحة على ليبيا، وعودة الليبيين إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

من جانبه أعرب السراج عن تقديره للموقف الألماني، الواضح والصريح منذ بداية العدوان والذي سمى الأشياء بمسمياتها ولم يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه.

وعبر السراج عن أمله في نجاح ألمانيا في توحيد الموقف الدولي، وأن يكون هناك موقفا حازما وفعالا تجاه ما يرتكب من انتهاكات للقانون للقانون الدولي وللسيادة الليبية من قبل الدول الداعمة للعدوان.