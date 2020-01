ميركل للسراج: نسعى لموقف دولي موحد بشأن ليبيا

وتم اللقاء بحضور وزير الخارجية محمد سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا وعدد من المسؤولين في الحكومة الألمانية، وتناولت المحادثات مؤتمر برلين الذي سيعقد اليوم، ورؤية البلدين لمخرجاته.

© Photo / Press Office of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs