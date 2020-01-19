مصدر: 4 مجموعات عمل ستراقب قرارات مؤتمر برلين حول ليبيا

قال مصدر مشارك في مؤتمر برلين الذي انطلقت أعماله اليوم لمناقشة الأزمة الليبية إنه من المتوقع أن تتضمن مسودة البيان الختامي للمؤتمر تشكيل 4 مجموعات تقنية لمراقبة تنفيذ جميع القرارات المنبثقة عن المؤتمر.

برلين - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لوكالة سبوتنيك اليوم الأحد: "سيتم إنشاء أربع مجموعات تقنية لمراقبة تنفيذ القرارات المنبثقة عن مؤتمر برلين، سيتبادل المشاركون المعلومات خلال هذه المجموعات، ويعالجون أي أزمات تنشأ".

وأردف المصدر "وسيكون عمل هذه المجموعات أمرا خاصا".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته خلال مؤتمر برلين، اليوم الأحد، أن بيان مؤتمر برلين سيتضمن "آلية مراقبة لقرارات المؤتمر ومتابعة تنفيذها".

وحذر غوتيريش من نشوب حرب أهلية واسعة النطاق في ليبيا، مؤكدا أنه يجب اتخاذ إجراء حاسم لتجنب ذلك.

وتستضيف العاصمة الألمانية، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخراً، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

ويشارك في اجتماع برلين قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.

وتشهد ليبيا مواجهات، منذ نيسان/أبريل من العام الماضي، بين حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، والجيش الوطني المدعوم من البرلمان في الشرق، والذي يسعى لتحرير العاصمة مما يصفه بالعناصر الإرهابية.