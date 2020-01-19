بومبيو: حان الوقت ليقرر الليبيون مستقبلهم بأنفسهم

وكتب بومبيو عبر حسابه الرسمي بـ "تويتر"، "لقد حان الوقت ليقرر الليبيون مستقبلهم بأنفسهم".
وأضاف "مستقبل خال من العنف الذي تغذيه أطراف خارجية".
وتابع "نحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة من خلال الأمم المتحدة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تفرق بينهم".
Now is the time for Libyans to decide on a future for themselves – one free from violence fueled by external actors. We urge all parties to seize this opportunity, through @UN-facilitated mediation, to address the political, economic, and security issues that divide them. pic.twitter.com/b4QpynzaZG
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2020
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن الوزير مايك بومبيو سيلتقي على هامش مؤتمر برلين بشأن ليبيا مع ممثلي الاتحاد الأوروبي ومصر وتركيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة.
وتعاني ليبيا التي لديها أكبر احتياطات نفط في القارة الإفريقية، من العنف وصراعات السلطة منذ سقوط معمر القذافي، في 2011 ، في أعقاب انتفاضة شعبية وتدخل عسكري قادته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وتشن القوات الموالية للمشير حفتر والتي تقع معظم الحقول النفطية تحت سيطرة قواته، في نيسان/أبريل 2019 هجوما باتجاه طرابلس للسيطرة عليها.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 280 شخصا قتلوا إضافة إلى أكثر من ألفي مقاتل، فضلا عن نزوح 146 ألفا. ولا يزال اتفاق وقف إطلاق النار وفق المبادرة التركية - الروسية الذي بدأ الأسبوع الماضي، ساريا رغم تبادل الطرفان اتهامات بخرقه.
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