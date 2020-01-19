السعودية... أكبر زيادة في أعداد الاستثمارات الأجنبية خلال 10 سنوات

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، اليوم الأحد، في تقريرها عن مستجدات الاستثمار في المملكة، ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة بنسبة 54% خلال عام 2019.

وتأتي هذه القفزة في عدد الاستثمارات الأجنبية مقارنة بعدد الرخص التي تم إصدارها في عام 2018، وبإجمالي 1,130 شركة جديدة، محققة بذلك إقبالا غير مسبوق على مستوى الاستثمارات الأجنبية خلال العشرة أعوام الماضية.

وأصدرت الهيئة تقريرها تزامنا مع قرب انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس".

وتصدرت الشركات الأجنبية من الهند والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا ومصر والأردن الدول الأكثر استثمارا في المملكة خلال العام 2019.

كما تصدرت قطاعات التصنيع والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات القطاعات الأكثر إقبالاً بالنسبة للاستثمارات الخارجية.

2019 كان عاماً استثنائياً من النجاحات غير المسبوقة .. 🇸🇦

أكبر زيادة في أعداد الاستثمارات الأجنبية خلال 10 سنوات. تعرَّف على التفاصيل في تقرير مستجدات الاستثمار في المملكة للربع الرابع من عام 2019.#استثمر_في_السعودية — #SAGIA 🇸🇦 هيئة_الاستثمار# (@SAGIAgov) January 19, 2020

وارتفع الطلب على التصنيع والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات إلى جانب تطوير البنية التحتية، مدفوعا بالتقدم الذي تم تحقيقه في المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة تماشيًا مع رؤية 2030.

وذكر تقرير الهيئة العامة للاستثمار السعودية، أنه جرى خلال عام 2019، تأسيس 193 شركة إنشاءات و190 شركة تصنيع و178 شركة تقنية معلومات واتصالات جديدة في السعودية.

وشهد العام 2019 دخول 100 شركة بريطانية و82 شركة أميركية، مقارنة بـ24 شركة لكلا البلدين في عام 2018.

كما جاءت الهند ومصر والأردن والصين من بين أعلى الدول من حيث عدد الشركات الجديدة، التي بدأت الاستثمار في المملكة، إذ ارتفعت حصة الهند من السوق على نحو كبير من 30 شركة في عام 2018 إلى 140 شركة في عام 2019.

ولفت التقرير إلى أن الربع الأخير من عام 2019 هو الأكثر نشاطا خلال العام، إذ ارتفع عدد الشركات الأجنبية الجديدة التي بدأت الاستثمار في المملكة إلى 305 شركات، بالمقارنة مع 238 شركة خلال نفس الفترة من عام 2018.

وفي ذات السياق، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الأحد، إن الاستثمارات الخارجية المباشرة للسعودية، ارتفعت إلى 3.50 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقابل 3.18 مليار دولار قبل عام، بحسب وكالة رويترز.