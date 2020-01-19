الكرملين: بوتين اجتمع مع جونسون وأورسولا فون على هامش مؤتمر برلين

أعلن المكتب الصحفي للكرملين اليوم الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال استراحة من المحادثات حول ليبيا في برلين.

وذكر المكتب الصحفي في بيان "عقد فلاديمير بوتين اجتماعات مع بوريس جونسون وأورسولا فون دير لاين".

وناقشت المحادثات قضايا العلاقات الثنائية، وكذلك المشاكل الدولية، بما في ذلك تسوية الوضع في ليبيا.

وتنعقد في برلين اليوم الأحد قمة حول ليبيا، تأمل منها الدول المشاركة على الأقل تثبيت الهدنة في طرابلس بين قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وبين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وسط أجواء حذرة من توقع مفرط في النتائج التي قد تتوصل إليها تلك القمة.