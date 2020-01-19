بوريس جونسون: موقفنا من حادثة سالزبوري لم يتغير

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برلينن إن موقف بلاده من حادثة سالسبوري لم يتغير

لندن- سبوتنيك. وقال بيان لرئاسة الوزراء البريطانية: "التقى رئيس الوزراء مع الرئيس بوتين على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا. لقد أوضح أن موقف بريطانيا من حادثة سالزبوري لم يتغير.. لقد كان استخدامًا متهورًا للأسلحة الكيميائية ومحاولة عديمة الضمير لقتل الأبرياء على الأراضي البريطانية. قال إن مثل هذا الهجوم يجب ألا يتكرر".

وأضاف البيان: "قال رئيس الوزراء إنه لن يكون هناك تطبيع للعلاقات الثنائية حتى تتوقف روسيا عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تهدد بريطانيا وحلفائها، وتقوض أمن مواطنينا وأمننا الجماعي".

واتهم جونسون في السابق، عندما شغل منصب وزير الخارجية البريطاني الاتحاد الروسي بتسميم سكريبال، مدعيا أن الدليل على ذنب موسكو "ساحق"، ليتضح أن الادعاءات كاذبة.

وقال رئيس المختبر السري بوزارة الدفاع البريطانية في وقت لاحق إن الخبراء لم يتمكنوا من تحديد مصدر هذه المادة، والتي حسب الجانب البريطاني، تسمم بها سكريبال وابنته.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق أنه تم إرسال حوالي 60 مذكرة دبلوماسية إلى وزارة الخارجية في قضية سكريبال، مطالبين بإتاحة وصول روسيا إلى التحقيق، والمواطنين المصابين في الاتحاد الروسي، وكذلك مع طلب للحصول على مساعدة قانونية ومقترحات للتعاون، بما في ذلك تحقيق مشترك، لكن السلطات البريطانية لم ترد عليها.