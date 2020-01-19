إيران تتحدث عن "مخططات خبيثة" على الحدود

تحدثت إيران اليوم الأحد عن ما وصفته بـ"المخططات الخبيثة" على حدودها مع دول الجوار.

وأعلن قائد حرس الحدود في إيران عن ضبط قواته لكمية كبيرة من المخدرات خلال الفترة الماضية.

وقال العميد قاسم رضائي، إن القوات ضبطت 77 طنا من المخدرات التقليدية والصناعية في المناطق الحدودية، حسب وكالة "إرنا".

واعتبر رضائي أن هذا يظهر زيادة قدرها 60% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتفقد رضائي جستر آستارا الحدودي مع أذربيجان اليوم والأحد وقال:" إننا نعاني من تهريب المخدرات عبر الحدود الشرقية للبلاد، إلا أن الكثير من المخططات الخبيثة لمروجي المخدرات قد أحبطت على مدى العقدين الأخيرين بفضل الجهود الدؤوبة لحراس الحدود".

وتابع رضائي أن إيران "تضطلع بدور ريادي في مكافحة المخدرات في العالم".

ودعا قائد حرس الحدود الإيرانية دول العالم لاتخاذ إجراءات جديدة بشأن مكافحة تهريب المخدرات.