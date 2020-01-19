موقف طريف.. ماذا قالت ميركل بالروسية لبوتين عن غوتيريش؟... فيديو

في موقف طريف، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باللغة الروسية.

واستقبلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأحد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام القاعة التي تشهد عقد مؤتمر برلين حول ليبيا.

ويظهر في الفيديو التي نشرته قناة "RT"، خروج الرئيس بوتين من سيارته وتوجه لمصافحة ميركل وغوتيريش، ثم توقفوا لإلتقاط بعض الصور التذكارية.

وخلال ذلك تجاذب بوتين أطراف الحديث مع غوتيريش، لتقاطعه ميركل بسؤال باللغة الروسية، قائلة، هل يتحدث معك بالروسي؟.

وأجاب بوتين ضاحكا بالإيجاب: "قليلا".

Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русскомhttps://t.co/1Y25BYmmQr pic.twitter.com/GvGQ5hRZUQ — РИА Новости (@rianru) January 19, 2020

وتنعقد في برلين اليوم الأحد قمة حول ليبيا، تأمل منها الدول المشاركة على الأقل تثبيت الهدنة في طرابلس بين قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وبين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وسط أجواء حذرة من توقع مفرط في النتائج التي قد تتوصل إليها تلك القمة.