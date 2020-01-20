مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين خلال إطلاق نار بسان أنطونيو في الولايات المتحدة

قتل شخصان خلال حادث إطلاق بالولايات المتحدة، في تكساس، فيما أصيب 5 آخرون.

وقالت الشرطة في تكساس، إن مطاردة جارية بعد مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في أعقاب إطلاق نار خلال حفل في نادي يدعي "فنتورا" بسان أنطونيو.

وقال قائد شرطة سان أنطونيو وليام مكمانوس، إن مشاجرة اندلعت داخل النادي بين مجموعة من الأفراد وشخص أطلق النار من مسدس.

وأضاف قائد شرطة سان أنطونيو، إن أحد الضحايا توفي في مكان الحادث، فيما تم نقل ستة آخرين إلى المستشفى، حيث أعلن وفاة أحدهم بعد وقت قصير من وصوله، وفقا لشبكة "آي بي سي نيوز" الأمريكية.

وأكد مكمانوس، أن الضحية التي توفيت في النادي كانت شابا في الحادية والعشرين من عمره.

وشدد مكمانوس على لأنه واثق من أنه سيتم تحديد هوية المشتبه به قريبا وإلقاء القبض عليه.