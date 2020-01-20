ثوران بركان في ألاسكا يرفع مستوى خطر الطيران إلى "الأحمر"

قررت السلطات في ولاية ألاسكا، صباح اليوم الاثنين 20 يناير/كانون الثاني، رفع مستوى خطر الطيران اإلى "الأحمر".

موسكو – سبوتنيك. وأعلن مركز مراقبة البراكين في ألاسكا، عن رفع مستوى الخطر إلى "الأحمر" بالنسبة للطيران، في جزر ألوتيان بولاية ألاسكا الأمريكية، وذلك بسبب ارتفاع سحابة رماد ناتجة عن ثوران بركان.

وذكر المركز أن ثوران بركان "شيشالدين" في جزيرة "أونيماك" قد ازداد عند الساعة 09:30 بالتوقيت العالمي (12:30 بتوقيت موسكو) يوم أمس الأحد.

Volcanos in Alaska, Japan, Mexico, Guatemala, Phillipines and New Zealand have all gone off in the last month. All part of pacific ring of fire! pic.twitter.com/rzku0ny5ZG — MrBigBadBaz (@DrowningInnGoon) January 13, 2020

​وأفاد المركز بحلول الساعة 17:12 بالتوقيت العالمي (20:12 بتوقيت موسكو)، بأن الثوران مستمر، على الرغم من انخفاض مستوى النشاط الزلزالي.

وارتفعت سحابة رماد إلى ارتفاع 30 ألف قدم (9.1 كلم) وتتحرك إلى الجنوب الشرقي، الشيء الذي يتطلب تغيير مسارات رحلات طيران.

وكانت الفلبين، في وقت سابق، قد أعلنت وقف العمل في المدارس والشركات بالعاصمة "مانيلا" تحسبا لثوران بركان، وبعدما أطلق سحبا من الرماد في جميع أنحاء المدينة.

Shishaldin Volcano in Alaska is erupting making it the 4th Volcano to erupt in 7 days.

Taal volcano: Philippines

Sabancaya: Peru

Mt. Popocatépetl: Mexico

Shishaldin: Alaska

All on the Ring of Fire.🌋#RingOfFire#Shishaldin#Taal #Popocatépetl#Sabancaya pic.twitter.com/R0wnVRImXx — ~Marietta (@MariettaDaviz) January 19, 2020

​وأجبرت السلطات آلاف الناس على ترك منازلهم حول تال، أحد أصغر البراكين النشطة في العالم، الذي نفث رمادا لليوم الثاني من فوهته الواقعة وسط بحيرة على بعد 70 كم جنوبي مانيلا. وفقا لـ "رويترز".

وقالت ماريا انطونيا بورناس رئيسة الأبحاث في معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل للصحفيين: "لقد فاجأتنا سرعة النشاط البركاني".