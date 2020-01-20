الصين تدعو كندا لإطلاق سراح المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية

أبرقت الصين، اليوم الاثنين، برسالة إلى دولة كندا تطلب فيها إطلاق سراح المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية، وان تشو، في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وكالة "رويترز" عن الخارجية الصينية على لسان متحدثها الرسمي، فنغ شوانغ، أنه يتعين على كندا أن تصلح خطأها وتطلق سراح الموظفة الصينية.

وكانت السلطات الكندية اعتقلت منغ وان تشو في فانكوفر، في الأول من ديسمبر/كانون الأول، وذلك بناءً على طلب من الولايات المتحدة، التي وجهت إليها اتهامات واسعة ضدها وشركة "هواوي" للتكنولوجيا الصينية، لكونها تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

وأثار توقيف وان تشو في كندا، بناء على مذكرة أمريكية، توترا كبيرا في العلاقات بين بكين وأوتاوا.