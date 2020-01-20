زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر ساندويتش الجنوبية

موسكو- سبوتنيك. ووفقا لعلماء الزلازل كان مركز الهزات الأرضية المسجلة في الساعة 06:51 بالتوقيت العالمي على بعد 26 كيلومترا جنوب شرق جزيرة بريستول (جزء من أرخبيل جزر ساندويتش الجنوبية) في المحيط الأطلسي، وكانت بؤرته على عمق 91.3 كيلومتر.
EQAlerts: #Earthquake M6.3 South Sandwich Islands Region 9mins ago 20 Jan 06:51 UTC - report/info: https://t.co/ROiIlxOe76— geotecnia.ONLINE (@geotecniaonline) January 20, 2020
ولم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار مادية أو خسائر بشرية.
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