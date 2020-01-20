زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر ساندويتش الجنوبية

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الاثنين، بوقوع زلزال قوته 6.1 درجة وفق مقياس ريختر، بالقرب من جزر ساندويتش الجنوبية.

موسكو- سبوتنيك. ووفقا لعلماء الزلازل كان مركز الهزات الأرضية المسجلة في الساعة 06:51 بالتوقيت العالمي على بعد 26 كيلومترا جنوب شرق جزيرة بريستول (جزء من أرخبيل جزر ساندويتش الجنوبية) في المحيط الأطلسي، وكانت بؤرته على عمق 91.3 كيلومتر.

EQAlerts: #Earthquake M6.3 South Sandwich Islands Region 9mins ago 20 Jan 06:51 UTC - report/info: https://t.co/ROiIlxOe76 — geotecnia.ONLINE (@geotecniaonline) January 20, 2020

ولم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار مادية أو خسائر بشرية.