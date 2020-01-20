مقتل 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء انهيار جسر في إندونيسيا

أفادت وكالة إعلامية صينية، اليوم الإثنين، بمقتل 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح جراء تحطم جسر معلق في جزيرة سوماترا الإندونيسية.

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس إدارة البحث والإنقاذ في المحافظة، عبد الملك، بحسب وكالة "سين خوا" الصينية: "عثرنا على 9 ضحايا جراء تحطم الجسر، جميعهم لقوا مصرعهم"، مضيفاً بأن هناك شخصاً واحداً ما زال في عداد المفقودين.

ووفقاً للوكالة، كانت الأمطار الغزيرة قد أدت لفيضانات مفاجئة، تسببت بدورها في تحطم الجسر يوم أمس الأحد.

وشارك في عمليات البحث 100 منقذ، جنود، شرطة، بالإضافة للعاملين في الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث الطبيعية ومتطوعين. وكان السيل النهري القوي قد عرقل عملية البحث.

هذا وكانت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية قد حذرت سابقاً من الأمطار الغزيرة المحتملة في بعض أجزاء البلاد في شهري كانون الثاني/ يناير الحالي وشباط/ فبراير المقبل.