مصدر: روسيا وفرنسا تستعدان لعقد مباحثات جديدة بصيغة "2+2"

كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن روسيا وفرنسا تستعدان لعقد مباحثات جديدة بصيغة "2+2" على مستوى وزراء الخارجية والدفاع لكلا البلدين.

باريس - سبوتنيك. وقال المصدر للوكالة: "نجرى مشاورات حول لقاء وزاري جديد لاستكمال الحوار الذي تم استئنافه العام الماضي".

وأضاف المصدر أن المشاورات تجري الآن ولم تتوصل الأطراف حتى الآن إلى الموعد المحدد.

هذا واستضافت موسكو، في 9 أيلول/سبتمبر الماضي، مباحثات بصيغة "2+2 "(لوزيري دفاع وخارجية روسيا وفرنسا) في إطار الجلسة الثانية عشرة لمجلس التعاون الأمني الروسي الفرنسي، وذلك بعد انقطاع دام 7 سنوات.

وعقدت روسيا هذه الصيغة من المباحثات مع 6 دول على مستوى العالم حتى الآن، هي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان، وانضمت إليها أخيرا مصر.