المشاحنات بين ترامب وخان مستمرة... عمدة لندن: يجب أن نتوقف عن إرضاء ترامب

قال عمدة لندن صادق خان، إنه يتعين على المملكة المتحدة التوقف عن محاولات إرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أن آراء ترامب تتعارض مع مصالح الشعب البريطاني.

وقال خان لموقع "بيزنيز إنسايدر"، إن بريطانيا يجب أن تتوقف أن تكون "مهووسة" بمحاولة إرضاء دونالد ترامب، الذي تتعارض آراؤه بشكل كبير مع مصالح الشعب البريطاني.

وقال عمدة لندن إن حكومة بوريس جونسون يجب أن تدين آراء ترامب بشأن النساء والمهاجرين ومجتمع المثليين.

ووقعت بين خان وترامب سلسلة من المشاحنات العامة منذ انتخابهما في عام 2016.

وكان ترامب قد وصف خان بأنه "كارثة"، بينما وصف عمدة لندن الرئيس الأمريكي بأنه "الطفل المدلل لليمين المتطرف".