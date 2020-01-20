قائد الحرس الثوري الإيراني يتخذ إجراء جديدا بشأن فيلق القدس

قرر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الاثنين، تعيين محمد حجازي نائبا لقائد فيلق القدس في إيران.

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، "تم تعيين محمد حجازي خلال مراسم تنصيب إسماعيل قآني قائدا لفيلق القدس خليفة قاسم سليماني"، الذي اغتيل بضربة جوية نفذتها القوات الأمريكية في 3 يناير/ كانون الأول الجاري، في العاصمة بغداد.

الجدير بالذكر أن محمد حجازي، عينه المرشد الأعلى علي خامنئي عام 2007 رئيسا للأركان المشتركة في الحرس الثوري، وفي عام 2008، كان نائبا لقائد الحرس الثوري الإيراني، ‪‎‪وفرض عليه الاتحاد الأوروبي عام 2011 عقوبات بتهمة انتهاك حقوق الإنسان في إيران.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.