"فيسبوك" تعتذر بعد إهانتها للرئيس الصيني

أقدم المترجم المدمج في الشبكة الاجتماعية الأضخم في العالم، فيسبوك، على ترجمة اسم الزعيم الصيني بشكل غير صحيح من اللغة البورمية إلى الإنجليزية.

ووفقا لوكالة "روترز"، فقد ظهرت الترجمة غير الصحيحة لاسم الزعيم الصيني شي جين بينغ على الشبكة الاجتماعية في اليوم الثاني من زيارته لميانمار.

وأضافت الوكالة أنه في ترجمة البيان، الذي نُشر عقب الاجتماع، على الصفحة الرسمية لمستشار ميانمار الحكومي أونغ سان سو كي، في "فيسبوك" ظهر اسم الرئيس الصيني كـ"سيد الثقب النتن" (Mr. Shithole).

كما قام المترجم أيضا بترجمة عنوان صحيفة " Irrawaddy" كـ"عشاء تكريما للرئيس سيد الثقب النتن" (Dinner honors president shithole).

وأوضحت شركة "فيسبوك" أنه قد يحدث خطأ مشابه، كونه لم تكن قاعدة البيانات تحمل اسم الزعيم الصيني في اللغة البورمية، حيث يتوجب على النظام، في مثل هذه الحالات، أن يختار كلمات مماثلة قريبة للكلمة الأصل.

وأعلنت الشركة أنه تم تفادي الخطأ، مشيرة إلى أنها تعمل لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل.

وأضاف بيان الشركة "نحن نعتذر بصدق عن الإهانة".