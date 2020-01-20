إسبانيا تحقق رقما قياسيا في عدد السياح الوافدين إليها خلال 2019

قالت وزيرة الصناعة والسياحة الإسبانية، رييس ماروتو، اليوم الاثنين، إن عدد السائحين الذين توافدوا على البلاد من الخارج وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، عند 83.7 مليون زائر في 2019، مضيفة أن التفاؤل يحدوها حيال عام 2020.

وأضافت "ماروتو"، في مؤتمر صحفي، أن عدد السائحين ارتفع 1% العام الماضي، مقارنة بعددهم قبل عام، بحسب وكالة "رويترز".

وإسبانيا هي ثاني أكثر دول العالم جذبا للزوار بعد فرنسا، والسياحة مهمة لاقتصادها المحلي، إذ تمثل قرابة 12 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وقالت رييس ماروتو: "ننظر إلى 2020 بتفاؤل لأننا لدينا قطاع قوي وراسخ وقادر على التعامل مع التحديات التي تواجهنا".