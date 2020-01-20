روسيا والصين تبدآن بناء وحدة الطاقة رقم 7 لمحطة تيانوان النووية في ديسمبر القادم

تتطلع روسيا والصين إلى بدء عملية بناء وحدة الطاقة رقم 7 في محطة تيانوان النووية في ديسمبر/كانون الأول عام 2020، أي قبل خمسة أشهر من الموعد المحدد سابقا.

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لشركة "روس آتوم" الحكومية الروسية في بيان له بهذا الشأن: "في الوقت الحالي، يعد الموقع من حيث المبدأ جاهزا. وأعرب الطرفان عن أملهما في أن يتم صب أول دفعة من الخرسان لوحدة الطاقة رقم 7 في ديسمبر/كانون الأول 2020، أي قبل الموعد المقرر بخمسة أشهر".

وقام المدير العام لشركة "روس آتوم"، ألكسي ليخاتشوف، بزيارة عمل إلى محطة تيانوان الواقعة في مقاطعة جيانغسو، اليوم الاثنين، حيث التقى برئيس وكالة الطاقة الذرية في جمهورية الصين الشعبية، تشانغ كيانج. وقاما بفحص الموقع المخصص لبناء وحدتي طاقة جديدتين، رقم 7 ورقم 8، واللتين سيتم تجهيزهما بمفاعلات "في في إي إر-1200" من الجيل الأحدث وهو"3+".

وتعتبر محطة تيانوان الكهروذرية من أكبر مشاريع التعاون الروسي الصيني في مجال الطاقة النووية، وتم إنشاء الوحدتين الأولى والثانية في عام 2007، بقدرة ألف ميغاواط لكل واحدة، وتم لاحقا توقيع بروتوكول لبناء المرحلة الثانية من المفاعل (الوحدات 3 و 4 ) والتي بدأت في عام 2017 بالإضافة إلى تصميم الجزر النووية.

وفي عام 2018 تم توقيع سلسلة اتفاقيات مهمة بين البلدين، تحدد استراتيجيات معينة في مجال التعاون النووي، تضمنت توقيع بروتوكول بناء وحدات الطاقة السابعة والثامنة، بحسب "أخبار اليوم".

وتخطط الصين لبناء ثمانية مفاعلات نووية بقدرة 8 آلاف ميغاواط، منها مفاعلان تبلغ طاقة كل واحد حوالي 1060 ميغاواط، لكي تصبح محطة الطاقة الأولية والرئيسية في البلاد.