خامنئي: الحج مسألة سياسية ويجب أن نستغله في الترويج لديمقراطيتنا الدينية

حث المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، مسؤولي بعثات الحج في بلاده، على استغلال موسم الحج كفرصة للترويج لـ"الديمقراطية الدينية" لبلاده في جميع أنحاء العالم.

ونقلت وكالة الأنباء المحلية "تسنيم"، اليوم الإثنين، عن خامنئي قوله: "مقاومة جمهورية إيران الإسلامية ضد أمريكا، ورفض أمتنا الخضوع للتسلط، هي حقيقة رائعة للعالم يجب أن تُستخدم لنشر الحقائق عن الإسلام والأمة الإيرانية".

وقال خامنئي، خلال اجتماعه اليوم بمسؤولي بعثات الحج في طهران "الحج مسألة سياسية ودينية واجتماعية"، مضيفًا أن العديد من الدول غير مدركة لأهمية الحج ووظائفه.

وأضاف، أن المؤسس الخميني علم الإيرانيين أن الحج مسألة دولية خطيرة لها فائدة كبيرة بالنسبة للأمة الإسلامية، معربًا عن أسفه لانتشار الافتراءات والصراعات والحروب في البلدان المسلمة.

يشار إلى أن عدد الحجاج الإيرانيين بلغ 88.5 ألف حاج خلال عام 2019، بحسب الوكالة.