أول تعليق من الرئيس الصيني على انتشار فيروس كورونا الجديد

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الاثنين، إن بلاده ستكبح انتشار مرض الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا جديد.

ونقل التلفزيون الرسمي الصيني، عن بينغ: "يجب إعطاء حياة وصحة الناس أولوية قصوى ويجب كبح انتشار المرض بحزم"، بحسب وكالة "رويترز".

وقال التلفزيون إن الصين أكدت وجود 217 حالة إجمالا من فيروس كورونا، الذي تم اكتشافه أولا في مدينة ووهان وسط البلاد.

ولا تزال ذكريات تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) في آسيا عامي 2002 و2003 ماثلة في الأذهان، عندما ظهر في الصين وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.

وسلالات فيروس كورونا عائلة كبيرة يمكن أن تسبب عدوى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة والتهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس).