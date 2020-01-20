ترامب يحث مجلس الشيوخ على رفض محاكمته: "إهانة للدستور الأمريكي"

دفع محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن قضية المساءلة ضده هي نتاج عملية زورها الديمقراطيون، ولا بد من رفضها في محاكمة مجلس الشيوخ التي ستبدأ يوم الثلاثاء.

وبحسب "رويترز" يدعو ملخص تنفيذي لإفادة ترامب قبل محاكمته في مجلس الشيوخ، الذي يقوده الجمهوريون، إلى تبرئة الرئيس على وجه السرعة من تهمتين أقرهما مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.

وجاء في الملخص الذي نشر اليوم الاثنين "ينبغي أن يسارع مجلس الشيوخ لرفض هاتين التهمتين الباطلتين وتبرئة الرئيس".

كما وصف الملخص التهمتين بأنهما "إهانة للدستور ومؤسساتنا الديمقراطية" وقال إن تهمة تعطيل عمل الكونغرس "سخيفة وخطيرة".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد بدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب من أجل عزله.

وقدم سبعة أعضاء في مجلس النواب، الذين يمثلون هيئة الإدعاء، الدعوى ضد الرئيس ترامب. وظهر الأعضاء في فيديو وهم يسيرون عبر الكابيتول هيل لتقديم لائحة الاتهامات رسميًا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي.

واتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إدارة الرئيس دونالد ترامب بانتهاك القانون بحجب مساعدات عن أوكرانيا كان الكونغرس قد أقرها، وذلك بعد صدور تقرير من هيئة رقابية تابعة للكونغرس عن المسألة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، صوت مجلس النواب لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين له، وهما، إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. كما وأحيلت القضية هذا الأسبوع، إلى مجلس الشيوخ، فيما يعتزم الجمهوريون، الذين لديهم أغلبية في مجلس الشيوخ، بتبرير سلوك ترامب، التابع لحزبهم.