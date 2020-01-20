نتنياهو: الهدف الكبير هو التغلب على التهديد الإيراني

ادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، أنه أحبط خلال عام 2019 الماضي عشرات العمليات "الإرهابية" ضد إسرائيل ومواطنيها، ما دفع نتنياهو للقول إن ذلك أدى إلى ارتفاع عدد السياح في السنوات الأخيرة بنسبة 50 في المئة.

القدس - سبوتنيك. ونقلت قناة " أي نيوز 24 " الإسرائيلية تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس "الشاباك" نداف أرجمان، خلال حفل توزيع الجوائز للعمليات الرائدة داخل جهاز الأمن العام.

وقال نتنياهو: "تم إنقاذ حياة مئات الإسرائيليين بفضل جهاز الشاباك، ما أدى الى ارتفاع عدد السياح القادمين إلى البلاد في السنوات الأخيرة بنسبة 50 بالمئة".

وأضاف نتنياهو "في نهاية المطاف، فإن الهدف الكبير هو التغلب على التهديد الإيراني، الذي يتفرع إلى تهديد تقليدي، ونووي، وإرهابي. يجب التغلب عليه كما تغلبنا على التهديد الكبير لمد العروبية. يمكننا أن نفعل ذلك، أثبتنا ذلك. يجب أن يكون تصميمنا على الكفاح من أجل مستقبلنا وهزيمة أعدائنا أقوى بكثير من عزمهم".

وتابع نتنياهو "يمكنني عد الدول التي لا ترغب في التعاون معنا على أصابع اليد الواحدة، نحن على اتصال مع دول مختلفة لم نكن نحلم أبدًا بالتعاون معها، لكن العديد منها اليوم ترغب بذلك. الجميع يريد التعاون مع المخابرات الإسرائيلية. نحن في أوج ازدهار سياسي واقتصادي وعملاني وعسكري غير مسبوق".

من جانبه قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي، نداف أرجمان: "العام الماضي كان عاما مليئا بالتحديات الأمنية في جميع المجالات التي نعمل فيها. لقد أحبطنا أكثر من 560 هجوما كبيرا، بما في ذلك 10 هجمات انتحارية و4 هجمات اختطاف وأكثر من 300 هجوم إطلاق نار".