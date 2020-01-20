زيلينسكي ومبعوث روحاني يبحثان نقل "الصندوقين الأسودين" للطائرة المنكوبة إلى كييف

بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، مع الممثل الخاص لرئاسة الجمهورية الإيرانية محمد إسلامي، تفاصيل التحقيق بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة، متطرقا لمسألة التعويضات التي ستدفع لأسر الضحايا، وتسليم أوكرانيا الصندوقين الأسودين للطائرة.

كييف - سبوتنيك. ونقل المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية عن زيلينسكي قوله:" لن نتمكن أبدا من إعادة الآباء والأبناء والأقارب إلى عائلاتهم. الشيء الوحيد الذي يمكن أن نقدمه لهم هو العدالة، والعدالة هي الحقيقة. لقد وعدت عائلات وأصدقاء الضحايا، كما وعدت الشعب الأوكراني بإثبات الحقيقة. يجب أن نعرف ما حدث".

وأكد زيلينسكي على مسألة نقل الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة إلى بلاده، مشيرا إلى أن كييف تمتلك القدرات التقنية اللازمة والخبراء المتخصصين، لتحليل بيانات الصندوقين، مشددا على الحاجة إلى ضمان مزيد من التحقيق الفعال في الحادث.

كما اتفق الطرفان على تسليم جميع بقايا الطائرة التي بقيت في حالة سليمة إلى أوكرانيا.

هذا وأعرب الطرفان عن تعازيهما لأسر الضحايا وأقاربهم من كلتا الدولتين.

وتحطمت طائرة مدنية أوكرانية من طراز "بوينغ" يوم 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني الدولي في طهران متوجهة إلى كييف.

وأسفر الحادث عن مصرع 167 راكبا من رعايا إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وأقر قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في 11 يناير/ كانون الثاني، بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، مؤكدا أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.