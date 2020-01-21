الصين تعلن وفاة حالة رابعة مصابة بفيروس كورونا الجديد

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة حالة رابعة بفيروس كورونا الجديد في مقاطعة ووهان، حيث بدأ انتشار الفيروس.

وفقا لبيان صادر عن لجنة صحة المدينة، فقد تم تسجيل ما مجموعه 198 حالة إصابة بالفيروس، اعتبارا من منتصف ليل 19 يناير/كانون الثاني.



وأكدت صحة ووهان، أن 25 شخصا خرجوا من المستشفى بعد تلقي العلاج، بينما توفى أربعة أشخاص بسبب المرض

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم الاثنين، إن بلاده ستكبح انتشار مرض الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا جديد.

يذكر أنه في أواخر ديسمبر/كانون الأول، أبلغت السلطات عن تفشي الالتهاب الرئوي غير المعروفة نشأته وذلك في مدينة ووهان بمقاطعة هوبى الصينية.

واعتبارا من يناير/5 كانون الثاني، تم اكتشاف 59 حالة من حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي في المدينة، سبعة أشخاص في حالة خطيرة، وهناك 163 شخصا آخرين تحت إشراف الأطباء وهم من الذين كانوا على اتصال وثيق بالمرضى.

وكشف تحقيق وبائي بأن بعض المرضى كانوا يعملون في سوق المأكولات البحرية المحلي.

يذكر أن فيروسات كورونا هي عائلة مكونة من أكثر من 30 فيروسا، مقسمة إلى قسمين فرعيين. اكتشفت لأول مرة عام 1965.

وهي تؤثر على الناس والحيوانات الأليفة والطيور والخنازير والماشية. كما ويمكن لهذا الفيروس أن يحدث ضررا في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي.