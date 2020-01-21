بومبيو: أمريكا ستتخذ إجراءات جديدة لدعم زعيم المعارضة في فنزويلا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستتخذ مزيدا من الإجراءات دعما لزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو.

موسكز – سبوتنيك. جاء ذلك بعد لقاء بين بومبيو وغوايدو على هامش مؤتمر إقليمي في بوجوتا.



وقال بومبيو إن فنزويلا، التي تعاني من انهيار اقتصادي وتضخم مفرط تحت قيادة الرئيس نيكولاس مادورو، دولة فاشلة.

وتحدى غوايدو حظرا على سفره خارج البلاد وسافر إلى كولومبيا. واعترفت أكثر من 50 دولة منها الولايات المتحدة بغوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا.

وقال بومبيو للصحفيين، "أتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات أخرى لمواصلة دعم الرئيس غوايدو والشعب الفنزويلي".

وقال غوايدو للصحفيين، "ستُجرى اجتماعات مهمة في أوروبا وفي الاتحاد الأوروبي، خاصة في دافوس...توجد قوى لا يمكن احتواؤها مثل القوى الساعية للديمقراطية".

وتتهم كولومبيا والولايات المتحدة مادورو بإيواء جماعات مسلحة مثل متمردي جيش التحرير الوطني الكولومبي، الذي يقوده ماركسيون وبأنه على صلة بجماعات تهريب مخدرات وجماعة حزب الله اللبنانية.

ويصف مادورو خصمه غوايدو بأنه دمية في يد الولايات المتحدة، ويقول إن واشنطن ترغب في غزو بلاده.